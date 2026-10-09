РЕБ української Phantom Defense випробували у США в межах програми Drone Dominance

За результатами тестування компанію запросили до участі в наступних заходах і випробуваннях програми

Українська оборонно-технологічна компанія Phantom Defense випробувала власні засоби радіоелектронної боротьби та протидії безпілотникам у межах другого етапу американської програми Drone Dominance. Про це компанія повідомила виданню «Оборонка».

Phantom Defense стала однією з трьох компаній, залучених Пентагоном до створення середовища для випробування технологій протидії безпілотникам у межах етапу Gauntlet II. Тестування відбулося на військовій базі Форт-Карсон у штаті Колорадо.

Для тестування українська компанія розгорнула комплексну систему протидії БпЛА. Вона об’єднувала засоби відеоперехоплення, систему командування та управління (C2), а також обладнання радіоелектронної боротьби. C2-система забезпечувала виявлення та класифікацію цілей, координацію застосування засобів протидії й підтвердження результатів їхньої роботи.

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Одним із випробуваних пристроїв став Specter PRO — засіб РЕБ купольного та спрямованого типу. Його призначення — захист опорних пунктів, бригадних штабів і об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, Phantom Defense застосувала інші власні розробки — компактні засоби РЕБ сімейств Specter L, Specter X та Specter XL.

«Також Phantom Defense продемонструвала Streamhunter – засіб відеоперехоплення, який під час випробувань успішно перехоплював відеосигнал з БПЛА. Усі задіяні рішення інтегровані з C2-системою, яка забезпечувала ситуаційну обізнаність, передавала дані про виявлені цілі та координувала роботу засобів протидії, зокрема РЕБ і Streamhunter», – розповіли представники компанії.

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За даними Phantom Defense, українські засоби радіоелектронної боротьби успішно подавляли безпілотники, які використовували під час Gauntlet II. Випробування проводили за різних погодних умов, а сценарії тестування відтворювали обстановку, з якою стикаються оператори БпЛА на фронті.

За результатами Gauntlet II Phantom Defense отримала запрошення взяти участь у низці наступних заходів і випробувань у межах програми Drone Dominance.

Випробування тривали з 24 серпня до 2 вересня. У них взяли участь 14 виробників безпілотників і три розробники систем РЕБ. Однією з цілей заходу було створення умов, максимально наближених до бойових, щоб перевірити стійкість безпілотних систем до засобів радіоелектронного впливу.

Зокрема, у змаганнях також взяла участь українська компанія Unwave, яка спеціалізується на засобах радіоелектронної боротьби. Під час випробувань компанія представила чотири власні комплекси РЕБ. За інформацією Unwave, після завершення випробувань американська сторона направила компанії запит щодо подальшої підтримки заходів у межах Drone Dominance.

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Програму Drone Dominance Пентагон розпочав 17 грудня 2025 року. У межах ініціативи кожні шість місяців американське оборонне відомство планує проводити випробування безпілотних систем, визначати найкращих виробників та укладати з ними контракти на постачання дронів. Загальний бюджет програми перевищує один мільярд доларів.

Загалом американські військові передбачили чотири етапи відбору. Під час першої фази за підсумками випробувань визначили 11 компаній, які отримали найвищі оцінки. До їхнього числа увійшли Ukrainian Defense Drones, що представляла безпілотники української F-Drones, а також Skycutter — партнер українського виробника SkyFall.