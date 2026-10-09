Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН через ескалацію російських атак по Україні

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Сьогодні відбудеться засідання Ради Безпеки ООН на вимогу України через ескалацією атак Росією, зокрема реактивними безпілотниками.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

“Сьогодні о 22:00 за київським часом Рада Безпеки ООН збереться на вимогу України у відповідь на посилення атак і терор із застосуванням безпілотників з боку Росії”, – зазначив він.

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Міністр подякував Греції, яка головує в Раді, та іншим партнерам України за підтримку в ініціюванні цього засідання.

“Рада Безпеки ООН не може залишатися осторонь, поки Росія чинить терор проти мирного населення України та завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури”, – сказав Сибіга.

Він додав, що агресія Росії вимагає рішучої реакції міжнародної спільноти та притягнення винних до повної відповідальності.

Today at 10 pm Kyiv time, the UN Security Council will convene at Ukraine’s request in response to Russia’s escalating attacks and drone terror. We are grateful to the Greek Presidency’s and other Ukraine’s partners for the support in bringing this issue before the Council. UNSC must not stand idle as Russia terrorizes Ukrainian civilians and targets critical infrastructure. Russia’s aggression demands a resolute international response and full accountability. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 9, 2026

На початку жовтня Росія активізувала атаки по Україні, спрямовуючи удари, серед іншого, по транспортній та енергетичній інфраструктурі. Серед цілей є мости у Києві та портові об’єкти в Одеській області. Також атакують логістику та виробничі потужності компаній і великі торгові центри.