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Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН через ескалацію російських атак по Україні

Засідання скликали на вимогу України.

Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН через ескалацію російських атак по Україні
Радбез ООН
Фото: EPA

Сьогодні відбудеться засідання Ради Безпеки ООН на вимогу України через ескалацією атак Росією, зокрема реактивними безпілотниками.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

“Сьогодні о 22:00 за київським часом Рада Безпеки ООН збереться на вимогу України у відповідь на посилення атак і терор із застосуванням безпілотників з боку Росії”, – зазначив він.

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Міністр подякував Греції, яка головує в Раді, та іншим партнерам України за підтримку в ініціюванні цього засідання.

“Рада Безпеки ООН не може залишатися осторонь, поки Росія чинить терор проти мирного населення України та завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури”, – сказав Сибіга.

Він додав, що агресія Росії вимагає рішучої реакції міжнародної спільноти та притягнення винних до повної відповідальності.

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На початку жовтня Росія активізувала атаки по Україні, спрямовуючи удари, серед іншого, по транспортній та енергетичній інфраструктурі. Серед цілей є мости у Києві та портові об’єкти в Одеській області. Також атакують логістику та виробничі потужності компаній і великі торгові центри.

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