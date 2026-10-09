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Ексадвокат мобілізувався до ЗСУ за завданням ФСБ: його затримала СБУ

Агент російських спецслужб мав шпигувати зсередини підрозділу.

Ексадвокат мобілізувався до ЗСУ за завданням ФСБ: його затримала СБУ
Ексадвокат хотів виїхати до Росії
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині колишнього адвоката, який за завданням ФСБ мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ. 

Про це повідомила СБУ.

Агент збирав інформацію про українських десантників, щоб передавати її російській спецслужбі. За даними слідства, чоловік передавав росіянам дані про місця дислокації та переміщення підрозділу, у якому проходив службу. 

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Ще на початку повномасштабного вторгнення колишній адвокат уже отримав тюремний строк за несанкціоноване поширення інформації про бойову роботу Сил оборони. Після звільнення з ним через месенджер зв'язався співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на допомогу з виїздом до Росії.

За завданням російської спецслужби ексадвокат мобілізувався до ЗСУ. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

  • Напередодні на Київщині затримали 17-річного хлопця, який підпалив кілька вантажівок місцевої логістичної компанії на вимогу російських спецслужб. За даними СБУ, росіяни шантажували підлітка, видаючи себе за співробітників української спецслужби. До співпраці вони також залучили 16-річного юнака, який мав розсипати шурупи на дорозі, щоб заблокувати рух вантажного транспорту.
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