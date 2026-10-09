На Миколаївщині РФ дронами поранила дітей і чоловіка

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївську область дронами. Постраждали двоє маленьких дітей і чоловік.

Про це написав у телеграмі в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.

Учора ворог атакував Шевченківську громаду БпЛА типу «Молнія». Унаслідок атаки в с. Новокиївка постраждали двоє дітей віком 3 місяці та 1 рік. Медики надали їм необхідну допомогу. Станом на ранок стан дітей задовільний, надалі вони лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджено два приватні будинки, гараж та автомобіль.

Також учора ворог атакував Галицинівську громаду FPV-дронами. У с. Лимани під ударом опинився пасажирський автобус. Постраждав 66-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено вікна та дах автобуса.

У с. Лупареве пошкоджено автомобіль та заклад торгівлі. Постраждалих немає.