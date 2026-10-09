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На Миколаївщині РФ дронами поранила дітей і чоловіка

Пошкоджені будинки, автомобілі та автобус. 

На Миколаївщині РФ дронами поранила дітей і чоловіка
Рятувальник на місці атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївську область дронами. Постраждали двоє маленьких дітей і чоловік. 

Про це написав у телеграмі в.о начальника ОВА Георгій Решетілов. 

Учора ворог атакував Шевченківську громаду БпЛА типу «Молнія». Унаслідок атаки в с. Новокиївка постраждали двоє дітей віком 3 місяці та 1 рік. Медики надали їм необхідну допомогу. Станом на ранок стан дітей задовільний, надалі вони лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджено два приватні будинки, гараж та автомобіль.

Також учора ворог атакував Галицинівську громаду FPV-дронами. У с. Лимани під ударом опинився пасажирський автобус. Постраждав 66-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено вікна та дах автобуса.

У с. Лупареве пошкоджено автомобіль та заклад торгівлі. Постраждалих немає.

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