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Четверо мешканців Херсонщини поранені російськими атаками вчора

Серед поранених є дитина.

Четверо мешканців Херсонщини поранені російськими атаками вчора

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину із авіації, артилерії та дронами. Поранені четверо людей, зокрема дитина.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Дар'ївка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка. Федорівка, Токарівка, Іванівка, Берислав, Новорайськ, Сагайдачне, Борозенське, Урожайне, Красносільське, Чарівне, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Томарине  та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків.Також понівечили газопроводи та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей. 

Прокудні нагадав, що якщо люди бажають виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

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