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Росія вночі атакувала Україну 136 дронами. Захисники збили 114 дронів

Є влучання на восьми локаціях. 

У ніч на 9 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 136 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії і окупованих Донецька і Криму. 

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили Повітряні сили. 

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили
Відбиття атаки

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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