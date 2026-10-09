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На війні за Україну поліг сержант бригади «Кара-Даг» Євген Іванський

Він боронив державу на Донецькому напрямку.

На війні за Україну загинув воїн 15 бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» Євген Іванський. Він поліг зі зброєю в руках у Добропіллі 2 жовтня. 

Євген Іванський загинув на війні за свободу України
Фото: ЗНУ
Євген Іванський загинув на війні за свободу України

Про втрату повідомив Запорізький національний університет, випускником якого був Іванський. Він здобув освіту на історичному факультеті.

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Євген Іванський в 2011-2012 роках проходив строкову військову службу. Закінчив повний курс підготовки сержантів, служив у 55-й окремій артилерійській бригаді на посаді заступника командира взводу – начальника радіостанції взводу управління протитанкового артилерійського дивізіону. 

В 2012-2016 році навчався в Херсонській державній морській академії на штурмана промислових суден. Працював моряком на балкерах і нафтоналивних танкерах у різних країнах.

На початку повномасштабної війни Євген Іванський перебував у рейсі за кордоном, вирішив достроково розірвати контракт і повернутися до України, аби стати на її захист. Повернувся в березні 2022, добровільно мобілізувався. Спочатку служив у 81-й омбр зв'язківцем і пілотом дронів. Брав участь у боях на Харківському напрямку, в контрнаступі, в обороні Білогорівки Луганської області. В 2025 перевівся до бригади «Кара-Даг», у складі якої воював спершу на Харківському напрямку, потім – Донецькому. 

Був старшим оператором БпЛА відділення управління командира батареї 3-ї самохідної артилерійської батареї.

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