На війні за Україну поліг сержант бригади «Кара-Даг» Євген Іванський

На війні за Україну загинув воїн 15 бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» Євген Іванський. Він поліг зі зброєю в руках у Добропіллі 2 жовтня.

Фото: ЗНУ Євген Іванський загинув на війні за свободу України

Про втрату повідомив Запорізький національний університет, випускником якого був Іванський. Він здобув освіту на історичному факультеті.

Реклама

Євген Іванський в 2011-2012 роках проходив строкову військову службу. Закінчив повний курс підготовки сержантів, служив у 55-й окремій артилерійській бригаді на посаді заступника командира взводу – начальника радіостанції взводу управління протитанкового артилерійського дивізіону.

В 2012-2016 році навчався в Херсонській державній морській академії на штурмана промислових суден. Працював моряком на балкерах і нафтоналивних танкерах у різних країнах.

На початку повномасштабної війни Євген Іванський перебував у рейсі за кордоном, вирішив достроково розірвати контракт і повернутися до України, аби стати на її захист. Повернувся в березні 2022, добровільно мобілізувався. Спочатку служив у 81-й омбр зв'язківцем і пілотом дронів. Брав участь у боях на Харківському напрямку, в контрнаступі, в обороні Білогорівки Луганської області. В 2025 перевівся до бригади «Кара-Даг», у складі якої воював спершу на Харківському напрямку, потім – Донецькому.

Був старшим оператором БпЛА відділення управління командира батареї 3-ї самохідної артилерійської батареї.