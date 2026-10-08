Атака на Київщину: пошкоджені будинки, школа та дитячий садок. Є постраждалі

Упродовж дня та ввечері, 8 жовтня росіяни атакували різні райони Київщини. Пошкоджені, школа, садочок та житлові будинки. Відомо про 5 постраждалих.
Про це повідомили в Київській ОВА.
У Софіївській Борщагівці Бучанського району внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Вони отримали гостру реакцію на стрес.
Також сталася пожежа в приватному будинку. У розташованих поруч багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено припарковані автомобілі.
Росіяни завдали удару по школі в одній із громад Бучанського району.
Внаслідок атаки пошкоджено вікна, спортивний та ігровий майданчики. На щастя, ніхто не постраждав.
В іншому населеному пункті району внаслідок атаки травмовано жінку. Її госпіталізували з відкритим переломом правої гомілкової кістки та забої.
Ще один випадок стався у Фастівському районі. Уламки ворожої цілі впали на територію дитячого садка. Постраждали сторож та завгосп.
- Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на складські приміщення у Бучанському районі.