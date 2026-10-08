Атака на Київщину: пошкоджені будинки, школа та дитячий садок. Є постраждалі

Під атакою опинились Бучанський та Фастівський райони.

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Упродовж дня та ввечері, 8 жовтня росіяни атакували різні райони Київщини. Пошкоджені, школа, садочок та житлові будинки. Відомо про 5 постраждалих.

Про це повідомили в Київській ОВА.

У Софіївській Борщагівці Бучанського району внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Вони отримали гостру реакцію на стрес.

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Також сталася пожежа в приватному будинку. У розташованих поруч багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено припарковані автомобілі.

Росіяни завдали удару по школі в одній із громад Бучанського району.

Внаслідок атаки пошкоджено вікна, спортивний та ігровий майданчики. На щастя, ніхто не постраждав.

В іншому населеному пункті району внаслідок атаки травмовано жінку. Її госпіталізували з відкритим переломом правої гомілкової кістки та забої.

Ще один випадок стався у Фастівському районі. Уламки ворожої цілі впали на територію дитячого садка. Постраждали сторож та завгосп.