Унаслідок сьогоднішніх атак в Києві є жертви та постраждалі (оновлено)

Сьогодні, 8 жовтня, зранку уламки БпЛА впали у Голосіївському районі Києва. Пізніше Кличко написав, що унаслідок ранокової атаки загинула одна людина. Також тіла двох загиблих виявили на місці атаки у Соломʼянському районі. О 14:03 в КМВА повідомили, що у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю.

Про обстріли повідомляв мер міста Віталій Кличко.

Оновлення. У Шевченківському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палали автівки. О 13:40 Кличко повідомив про повторне влучання.

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У Соломʼянському районі локалізували пожежу в 4-поверховому магазині, в який влучив ворожий БпЛА. За інформацією ДСНС, на місці атаки сталося руйнування металевого ангару для зберігання фарби. Спалахнула пожежа на загальній площі 500 кв. м. Там виявили тіла 2 загиблих. Відомо і про двох постраждалих.

Фото: ДСНС України Facebook Наслідки атаки в Києві

Фото: ДСНС України Рятувальник

Таким чином у столиці від початку доби 8 жовтня вже загинули троє людей. Постраждали 14 мешканців. 8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, двоє з них – у тяжкому стані.

Об 11:32 стало відомо про те, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину. Екстрені служби прямують на місце.

О 10:38 Кличко написав, що одна людина загинула і відомо про 5 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю вранці 8 жовтня. Четверо - у лікарні.

"У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Є виклик медиків", - повідомив він раніше.