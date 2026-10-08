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​Корецький: уряд зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону

Рішення стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням.

​Корецький: уряд зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: КМУ

Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Telegram.

"Слідом за рішенням щодо природного газу Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27. Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні", - написав він.

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Корецький зазначив, що рішення стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін.

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"На майбутнє Уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують", - додав прем'єр. 

Раніше також повідомлялося, що уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення до 31 березня.  Роздрібні ціни на природний газ для населення залежицть від постачальника. В Києві для побутових споживачів ціна постачання природного газу з 01.01.2023 становить 7,99 грн за куб. м.

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