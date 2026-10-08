Українські військові вперше евакуювали пораненого за допомогою НРК «Фродо»

Військові роти безпілотних наземних систем 92 окремої штурмової бригади евакуювали пораненого побратима за допомогою наземного роботизованого комплексу «Фродо». Про це компанiя-розробник НРК Frontline Robotics повідомила у Instagram.

Під час операції військові використали одну з перших версій «Фродо». Однією з переваг комплексу військові називають його підвіску. Як пояснив начальник майстерні роти безпілотних наземних систем 92 ОШБр із позивним «Вітер», вона допомагає компенсувати нерівності поверхні дороги. Завдяки цьому під час евакуації рух є м’якшим, а транспортування пораненого — комфортнішим. За словами «Вітра», під час місії військові зіштовхнулись з недоліками НРК, які виробник усунув у пізніших версіях.

«Найбільша перевага Frodo полягає в тому, що він швидкий, а це означає, що можна швидше завершити одну місію та перейти до виконання наступної. Головна відмінність Frodo від інших роботів у тому, що Frodo здатен добре маневрувати й залишається надзвичайно стабільним на високій швидкості», — розповів оператор НРК на позивний «Танго».

Наземний роботизований комплекс «Фродо», призначений для виконання логістичних, ударних та евакуаційних завдань, українська компанія Frontline Robotics представила наприкінці вересня. За даними розробників, НРК має колісну формулу 6×6, може перевозити до 400 кг вантажу та має запас ходу до 150 км.

Максимальна заявлена швидкість «Фродо» становить 40 км/год, тоді як оптимальною для експлуатації виробник називає швидкість 30 км/год. Платформа має кліренс від 170 до 330 мм та, за даними компанії, здатна продовжувати рух навіть після втрати одного з коліс.

Оптимальним навантаженням Frontline Robotics називає 200 кг, максимальним — 400 кг. Для виконання ударних місій на «Фродо» можна інтегрувати турель «Буря».