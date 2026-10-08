Росія атакувала маршрутний автобус на Миколаївщині

Під час обстрілу постраждав водій.

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Російські військові атакували FPV-дроном маршрутний автобус у селі Лимани Галицинівської громади Миколаївської області. Внаслідок удару постраждав 66-річний водій.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Автобус сполученням "Миколаїв – Лупареве" на момент атаки їхав без пасажирів. Водієві надали допомогу, його стан оцінюють як задовільний. У транспорті пошкоджені вікна та дах.

"Страшно уявити, якими могли би бути наслідки цього цинічного удару", – написав Решетілов.