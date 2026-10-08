Росія атакувала маршрутний автобус на Миколаївщині

Російські військові атакували FPV-дроном маршрутний автобус у селі Лимани Галицинівської громади Миколаївської області. Внаслідок удару постраждав 66-річний водій.
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Автобус сполученням "Миколаїв – Лупареве" на момент атаки їхав без пасажирів. Водієві надали допомогу, його стан оцінюють як задовільний. У транспорті пошкоджені вікна та дах.
"Страшно уявити, якими могли би бути наслідки цього цинічного удару", – написав Решетілов.
- Російські війська 8 жовтня близько 10:00 атакували Краматорськ, влучивши у два автобуси, які рухалися однією з вулиць міста. За попередніми даними, загинули 30 людей, ще 18 отримали поранення. Внаслідок удару також пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Через погіршення безпекової ситуації у Краматорську та Слов’янську вирішили зупинити громадський транспорт.