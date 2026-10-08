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​Росіяни вдарили по вантажівці у Запоріжжі

За попередньою інформацією, одна людина постраждала.

​Росіяни вдарили по вантажівці у Запоріжжі
Обстріл вантажівки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі внаслідок ворожого удару по вантажівці постраждала щонайменше одна людина. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Поки що інформація про наслідки атаки уточнюється. 

Напередодні у Запоріжжі сапери ДСНС потрапили під прицільний обстріл російського безпілотника. Вони встигли вистрибнути зі службового автомобіля безпосередньо перед ударом. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав. Пошкоджений службовий транспорт.

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