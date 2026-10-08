На Харківщині четверо людей постраждали від обстрілів

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові поранена 67-річна жінка, зазнав гострої реакції на стрес 30-річний чоловік. В м. Дергачі поранений 62-річний чоловік, а у с. Добренька Наталинської громади зазнала поранень 70-річна жінка.

Також медики надали допомогу 62-річній жінці, яка 3 жовтня зазнала травм внаслідок вибуху невідомого пристрою в Куп’янську.

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Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 ракети;

4 КАБ;

5 fpv-дронів;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок.

В Богодухівському районі понівечені два автомобілі у сел. Золочів та с. Березівка, а у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок в с. Малий Бурлук.

У Ізюмському районі пошкоджено електромережі в м. Ізюм, складське приміщення та електромережі у с. Вербівка.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, автомобіль, 2 господарчі споруди в с. Мищенки, складську будівлю, багатоквартирний будинок у сел. Солоницівка та трактор і залізничну інфраструктуру в м. Дергачі.

У Берестинському районі пошкоджено приватний будинок у с. Добренька.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 154 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 63 724 людини.