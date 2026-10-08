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На Харківщині четверо людей постраждали від обстрілів

Росія била по 12 населених пунктах області. 

На Харківщині четверо людей постраждали від обстрілів
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові поранена 67-річна жінка, зазнав гострої реакції на стрес 30-річний чоловік. В м. Дергачі поранений 62-річний чоловік, а у с. Добренька Наталинської громади зазнала поранень 70-річна жінка.

Також медики надали допомогу 62-річній жінці, яка 3 жовтня зазнала травм внаслідок вибуху невідомого пристрою в Куп’янську. 

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Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 ракети;
  • 4 КАБ;
  • 5 fpv-дронів;
  • 29 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок. 

В Богодухівському районі понівечені два автомобілі у сел. Золочів та с. Березівка, а у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок в с. Малий Бурлук. 

У Ізюмському районі пошкоджено електромережі в м. Ізюм, складське приміщення та електромережі у с. Вербівка. 

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, автомобіль, 2 господарчі споруди в с. Мищенки, складську будівлю, багатоквартирний будинок у сел. Солоницівка та трактор і залізничну інфраструктуру в м. Дергачі. 

У Берестинському районі пошкоджено приватний будинок у с. Добренька.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 154 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 63 724 людини.

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