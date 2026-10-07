Окупанти атакували дронами АЗС у Сумах: є постраждалі

Також зафіксовано влучання поблизу магазину та по припаркованому автомобілю.

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Упродовж дня, 7 жовтня окупанти декілька разів атакували Суми безпілотниками. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Зафіксовані влучання на території автозаправної станції у Ковпаківському районі, поблизу магазину та по припаркованому автомобілю.

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Внаслідок одного з ударів постраждали двоє людей – відвідувачі АЗС.

"Вони були попереджені про наближення ворожого дрона, однак не встигли відійти на безпечну відстань. Стан обох задовільний, лікуються амбулаторно", - зазначив Кривошеєнко.

На інших локаціях, попередньо, без постраждалих.

Росіяни застосували дрони «Молнія» та FPV-дрони на оптоволокні.