Поблизу Прилук на Чернігівщині знайшли нерозірвану бойову частину російської ракети

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На околицях Прилук Чернігівської області поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети, а за кількасот метрів від місця її падіння знайшли нерозірвану бойову частину.

Про це повідомили в поліції Чернігівщини.

Інформація про знайдені уламки надійшла до поліції сьогодні. Під час обстеження території співробітники управління вибухотехнічної служби виявили частини ворожої ракети та її бойову частину.

Вибухотехніки з дотриманням усіх заходів безпеки вилучили боєприпас. Його транспортують для подальшого знищення на спеціальному полігоні.

Поліція закликає громадян не торкатися та не переміщувати уламки ракет, безпілотників, снарядів, мін, гранат та інших підозрілих предметів.

У разі виявлення вибухонебезпечного предмета необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номером 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.