Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Поблизу Прилук на Чернігівщині знайшли нерозірвану бойову частину російської ракети

Вибухотехніки поліції вилучили і знешкодили небезпечний боєприпас.

Поблизу Прилук на Чернігівщині знайшли нерозірвану бойову частину російської ракети
Фото: Поліція Чернігівської області

На околицях Прилук Чернігівської області поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети, а за кількасот метрів від місця її падіння знайшли нерозірвану бойову частину. 

Про це повідомили в поліції Чернігівщини.

Інформація про знайдені уламки надійшла до поліції сьогодні. Під час обстеження території співробітники управління вибухотехнічної служби виявили частини ворожої ракети та її бойову частину.

Вибухотехніки з дотриманням усіх заходів безпеки вилучили боєприпас. Його транспортують для подальшого знищення на спеціальному полігоні.

Поліція закликає громадян не торкатися та не переміщувати уламки ракет, безпілотників, снарядів, мін, гранат та інших підозрілих предметів.

У разі виявлення вибухонебезпечного предмета необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номером 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади. 

  • У Прилуках на місці російського удару виявили тіло ще однієї дитини. Кількість загиблих зросла до 19 людей, з них - п'ятеро дітей. Ще 55 осіб дістали травми, серед них — семеро дітей.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies