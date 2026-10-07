Росіяни майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровщини

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі сталася пожежа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Томаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, торгівельний павільйон.

Про це п овідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа .

Упродовж дня, 7 жовтня, ворог майже 30 разів атакував два райони безпілотниками та артилерією. Є пошкодження.

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Під обстрілами РФ опинилися Нікопольська і Зеленодольська громади.

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