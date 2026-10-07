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Росіяни майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровщини

Під обстрілами РФ опинилися Нікопольська і Зеленодольська громади.

Росіяни майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровщини
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 7 жовтня, ворог майже 30 разів атакував два райони безпілотниками та артилерією. Є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Томаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, торгівельний павільйон.

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі сталася пожежа.

  • Росія після обіду 7 жовтня продовжила атакувати Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у столиці постраждали щонайменше 8 людей. 
  • У Прилуках понад 50 людей отримали поранення, серед них семеро дітей. 18 цивільних загинули, з них - четверо дітей. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 15 людей, зокрема одну дитину.
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