Окупанти завдали артилерійського удару по Херсону

Російські війська завдали артилерійського удару по Корабельному району Херсона. Є поранений.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 14:40 російські загарбники обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки поранень зазнав 80-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та живота.
Постраждалого доставили до лікарні.
- Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення, з них - 1 дитина.