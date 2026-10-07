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Окупанти завдали артилерійського удару по Херсону

Поранено цивільного.

Окупанти завдали артилерійського удару по Херсону
Фото: Ольга Чернишова

Російські війська завдали артилерійського удару по Корабельному району Херсона. Є поранений.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:40 російські загарбники обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок атаки поранень зазнав 80-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та живота. 

Постраждалого доставили до лікарні.

  • Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення, з них - 1 дитина.
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