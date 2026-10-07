Окупанти завдали артилерійського удару по Херсону

Унаслідок атаки поранень зазнав 80-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та живота.

"Орієнтовно о 14:40 російські загарбники обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російські війська завдали артилерійського удару по Корабельному району Херсона. Є поранений.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies