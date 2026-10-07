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Росія вдарила по Київщині балістикою та дронами: пошкоджені виробничо-складські приміщення

Попередньо, люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Росія вдарила по Київщині балістикою та дронами: пошкоджені виробничо-складські приміщення
Удар по складах на Київщині
Фото: ДСНС України

Російські війська завдали по Київщині комбінованого удару балістичними ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє ДСНС України. 

 В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджені три виробничо-складські приміщення. На території виникли пожежі, які наразі вдалося локалізувати.

Також пошкоджень зазнали вантажний автомобіль і причіп. Люди внаслідок удару не постраждали.

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На місцях продовжують працювати рятувальники та інші оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • В ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну протикорабельними, балістичними, та крилатими ракетами, а також 130 ударними безпілотниками. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. 
  • За даними Офісу генпрокурора, загинули щонайменше дев’ятеро людей, понад 30 дістали поранення. Найбільше жертв – у Прилуках на Чернігівщині, де ракетний удар зруйнував два під’їзди багатоквартирного будинку: загинули п’ятеро людей, щонайменше 20 поранені.
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