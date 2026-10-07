Росія вдарила по Київщині балістикою та дронами: пошкоджені виробничо-складські приміщення

Російські війська завдали по Київщині комбінованого удару балістичними ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє ДСНС України.
В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджені три виробничо-складські приміщення. На території виникли пожежі, які наразі вдалося локалізувати.
Також пошкоджень зазнали вантажний автомобіль і причіп. Люди внаслідок удару не постраждали.
На місцях продовжують працювати рятувальники та інші оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.
- В ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну протикорабельними, балістичними, та крилатими ракетами, а також 130 ударними безпілотниками. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.
- За даними Офісу генпрокурора, загинули щонайменше дев’ятеро людей, понад 30 дістали поранення. Найбільше жертв – у Прилуках на Чернігівщині, де ракетний удар зруйнував два під’їзди багатоквартирного будинку: загинули п’ятеро людей, щонайменше 20 поранені.