Росія вдарила по Київщині балістикою та дронами: пошкоджені виробничо-складські приміщення

Попередньо, люди внаслідок обстрілів не постраждали.

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Удар по складах на Київщині

Російські війська завдали по Київщині комбінованого удару балістичними ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє ДСНС України.

В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджені три виробничо-складські приміщення. На території виникли пожежі, які наразі вдалося локалізувати.

Також пошкоджень зазнали вантажний автомобіль і причіп. Люди внаслідок удару не постраждали.

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На місцях продовжують працювати рятувальники та інші оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України