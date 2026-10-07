НАНУ розробляє проєкт консервації будівлі президії в Києві, що зазнала руйнувань після російської атаки

Пошкоджено близько 900 квадратних метрів приміщень із загальних 2350, що становить майже 40 % будівлі.

У Національній академії наук України розробляють проєкт консервації будівлі президії, яка постраждала внаслідок російської атаки 28 вересня.

Про це розповів перший віцепрезидент НАН В'ячеслав Богданов в етері телеканалу "Суспільне Культура".

За його словами, завершити роботи планують до настання холодів.

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Богданов розповів, що внаслідок удару та подальшої пожежі пошкоджено близько 900 квадратних метрів приміщень із загальних 2350 квадратних метрів, що становить майже 40 % будівлі. Але найтяжчою втратою для академії стала загибель двох працівників.

"Та частина будівлі, яка не пошкоджена ударом і пожежею, теж, на жаль, наразі не придатна для експлуатації, оскільки горів дах, і вода, яка потрапляла на цей дах, пошкодила ці приміщення», — зазначив Богданов.

"Будівля стара, там дерев'яні перекриття, дранка, штукатурка, і зараз це все відвалюється, тому працювати там неможливо", - додав він.

Наразі Київська аварійно-рятувальна служба завершує розбір найнебезпечніших елементів конструкції, а працівники академії допомагають прибирати приміщення. Найближчим часом звідти вивезуть сміття та вологі пошкоджені елементи. Наступним кроком стане збереження того, що лишилося.

Попри значні руйнування вже 30 вересня президія зібралася на чергове засідання. Академія також отримала слова солідарності від багатьох міжнародних наукових організацій. Богданов сподівається, що ця підтримка "переросте у допомогу з обладнанням та вплине на ізоляцію російських вчених у світі".

"Від початку цієї російської агресії деякі журнали знову почали публікувати статті російських науковців. Я думаю, що після такого чергового прояву агресії вони, можливо, переглянуть свою політику. Те ж стосується і тих міжнародних організацій, які, на жаль, ще не виключили Росію зі своїх структур", - підсумував віцепрезидент НАНУ.

Що відомо про удар по НАНУ

28 вересня російський реактивний дрон влучив у будівлю президії Національної академії наук у Шевченківському районі, що спричинило пожежу. Унаслідок атаки загинули дві працівниці установи, ще шестеро людей отримали травми.

За допомогою трьохколінної драбини вогнеборці врятували двох людей з третього поверху будівлі.

Після атаки НАНУ закликала світ не поновлювати співпрацю з науковими установами Росії.