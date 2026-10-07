Суд знову відклав розгляд справи про припинення діяльності УПЦ МП

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ МП і передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

Шостий апеляційний адміністративний суд відклав на невизначений термін розгляд справи за позовом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про припинення діяльності Української православної церкви Московського патріархату, яка визнана афілійованою з Російською православною церквою.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Судове засідання по справі щодо ліквідації Київської митрополії відклали на невизначену дату у зв'язку з тим, що матеріали справи будуть направлені до Верховного суду для розгляду нашої апеляційної скарги", – написав у Telegram адвокат УПЦ МП Микита Чекман.

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Раніше в Держетнополітики розповіли, що ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адмінсуду від 22 вересня відкрито апеляційне провадження за скаргою УПЦ МП на ухвалу Шостого апеляційного адмінсуду від 23 липня, якою той перенаправив позов Свято-Успенської Києво-Печерської лаври до Київського окружного адмінсуду.

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Згідно з позовом, Держетнополітики просить суд: припинити релігійну організацію Київська митрополія УПЦ в результаті ліквідації; передати майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності даної релігійної організації, крім культового, у власність держави.

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