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Суд знову відклав розгляд справи про припинення діяльності УПЦ МП

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ МП і передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

Суд знову відклав розгляд справи про припинення діяльності УПЦ МП
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Шостий апеляційний адміністративний суд відклав на невизначений термін розгляд справи за позовом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про припинення діяльності Української православної церкви Московського патріархату, яка визнана афілійованою з Російською православною церквою.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Судове засідання по справі щодо ліквідації Київської митрополії відклали на невизначену дату у зв'язку з тим, що матеріали справи будуть направлені до Верховного суду для розгляду нашої апеляційної скарги", – написав у Telegram адвокат УПЦ МП Микита Чекман.

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Раніше в Держетнополітики розповіли, що ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адмінсуду від 22 вересня відкрито апеляційне провадження за скаргою УПЦ МП на ухвалу Шостого апеляційного адмінсуду від 23 липня, якою той перенаправив позов Свято-Успенської Києво-Печерської лаври до Київського окружного адмінсуду.

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Згідно з позовом, Держетнополітики просить суд: припинити релігійну організацію Київська митрополія УПЦ в результаті ліквідації; передати майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності даної релігійної організації, крім культового, у власність держави.

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  • У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.
  • 9 липня 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ МП з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонено.
  • 17 липня 2025 року Держетнополітики винесено УПЦ МП припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з УПЦ МП.
  • Пізніше УПЦ МП надіслала лист до Держетнополітики з роз'ясненням позиції щодо статусу Церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.
  • 27 серпня 2025 року Держетнополітики визнала УПЦ МП афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.
  • 29 серпня 2025 року Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ МП. Також суд просять передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.
  • 18 вересня 2025 року суд відмовив УПЦ МП у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви. 29 жовтня Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду підтвердив рішення першої інстанції і відмовив УПЦ МП у задоволенні апеляції щодо заяви про застосування заходів забезпечення позову. 22 жовтня суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП). У листопаді Держетнополітики подала апеляцію на відмову.
  • УПЦ МП своєю чергою просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ. Також УПЦ МП подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви.
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