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У Києві нездетонована балістична ракета впала серед житлових будинків

Фахівці вилучать бойову частину та транспортують її на полігон, де знешкодять. 

У Києві нездетонована балістична ракета впала серед житлових будинків
Фото: Нацполіція

У Дарницькому районі Києва розміновують нездетоновану балістичну ракету. 

Про це повідомила Нацполіція.

"Поліція спільно з ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, яку ворог цієї ночі запустив по Києву. Знахідку виявили серед житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

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Фахівці вилучать бойову частину та транспортують її на полігон, де знешкодять. Доступ до території наразі обмежений.

Правоохоронці нагадують, що не можна наближатися до підозрілих предметів і торкатися їх.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Як повідомлялося, в ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну протикорабельними, балістичними, та крилатими ракетами, а також 130 ударними безпілотниками. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 161 ціль. 

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