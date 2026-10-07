За добу на фронті відбулося 202 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку

Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА ворога.

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Розпочалася 1687 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 202 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора противник завдав 85 авіаційних ударів, зокрема скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9728 дронів-камікадзе та здійснили 2521 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

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На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Храпівщина, Середина-Буда, Корчаківка, Гірки та Волфине. Авіаційних ударів зазнав район населеного пункту Храпівщина.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники три рази атакували в районах Бачівська, Рівного та Волфиного.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Волохівки, Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Ківшарівки.

Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили вісім атак у районах Новомихайлівки, Надії, Ставків, Новоселівки та Лимана.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Миколайпілля та Осикового.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 27 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Вільного, Білицького, Водянського, Добропілля та Новогришиного.

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На Гуляйпільському напрямку відбито 13 атак загарбників у районах Гіркого, Рибного, Воздвижівки, Долинки, Рівного, Копанів, Єгорівки, Новоселівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районах Степногірська та Плавнів.

На Слов’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту та завдають окупантам відчутних втрат. Так, за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також знешкоджено чотири бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, вісім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1890 безпілотних літальних апаратів, дві важкі вогнеметні системи, 577 одиниць автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога.