Ворог вранці атакував критичну інфраструктуру Олександрії, є загиблі і поранені

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія атакувала критичну інфраструктуру міста Олександрія на Кіровоградщині.

Про це повідомив мер міста Сергій Кузьменко.

"Під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії. Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги", - написав він у фейсбуці.

Реклама

До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що внаслідок ранкової атаки на Олександрію загинула одна людина, ще троє травмовані, а двоє наразі не виходять на зв'язок.

Травмованим надається необхідна медична допомога. Також сталося загоряння даху приватного житлового будинку.

"Обстеження території триває, інформація щодо наслідків уточнюється", – написав Райкович у телеграмі.

За його словами, у Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території, обійшлося без постраждалих.

На місцях подій працюють усі відповідні екстрені та комунальні служби.