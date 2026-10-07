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Ворог вранці атакував критичну інфраструктуру Олександрії, є загиблі і поранені

Травмованим надається необхідна медична допомога. 

Ворог вранці атакував критичну інфраструктуру Олександрії, є загиблі і поранені
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Росія атакувала критичну інфраструктуру міста Олександрія на Кіровоградщині. 

Про це повідомив мер міста Сергій Кузьменко. 

"Під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії. Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги", - написав він у фейсбуці. 

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До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників. 

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що внаслідок ранкової атаки  на Олександрію  загинула одна людина, ще троє травмовані, а двоє наразі не виходять на зв'язок. 

Травмованим надається необхідна медична допомога. Також сталося загоряння даху приватного житлового будинку.

"Обстеження території триває, інформація щодо наслідків уточнюється", – написав Райкович у телеграмі.

За його словами, у Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території, обійшлося без постраждалих. 

На місцях подій працюють усі відповідні екстрені та комунальні служби. 

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