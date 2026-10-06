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Правоохоронці викрили злочинну групу, яку підозрюють у розкраданні понад 37 млн гривень на будівництві фортифікацій

Серед фігурантів, колишній очільник управлінь Львівської ОВА, ексінженер з технагляду, керівник і власник підрядної організації.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яку підозрюють у розкраданні понад 37 млн гривень на будівництві фортифікацій
Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України

Правоохоронці викрили злочинну групу, яку підозрюють у розкраданні понад 37,7 млн грн. Гроші виділялися на будівництво фортифікаційних споруд на території Сумщини.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

 Зокрема, задокументовано розкрадання коштів під час будівництва двох опорних пунктів та трьох захисних смуг.

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 Серед фігурантів – колишній в.о. начальника управлінь Львівської ОВА, ексінженер з технагляду, а також керівник і бенефіціарний власник підрядної організації.

За даними слідства, службові особи та підрядник вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості робіт, будівельних матеріалів та їх транспортування. Ці показники були завищені. Підрядник отримував на свої рахунки бюджетні кошти відповідно до наданих цифр. 

Надалі частину грошей виводили в готівку та розподіляли між учасниками схеми.

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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