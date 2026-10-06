На Сумщині від обстрілів загинув чоловік. Серед травмованих є діти

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Минулої доби ворог завдав 48 ударів по 25 населених пунктах Сумської області. Ворог застосовував по області ракети, керовані авіабомби, міномети, артилерію, ударні БпЛА різних типів. Загинув чоловік. Є травмовані, зокрема двоє дітей.

Про це повідомили у обласній поліції.

У Великописарівській громаді унаслідок удару ворожого дрону загинув 49-річний чоловік.

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В Сумській громаді через атаки БпЛА поранений 44-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок, магазин, навчальний заклад, 2 автомобіля, АЗС.

У лікарні отримали допомогу 2 дітей (хлопчики віком 2 місяці та 1 рік), а також 52-річна жінка, які постраждали внаслідок ударів КАБами 4 жовтня.

До медичного закладу звернувся 59-річний чоловік, який був травмований 2 жовтня внаслідок атаки БпЛА, і 65-річний чоловік, який отримав поранення 27 вересня внаслідок удару КАБами.

В Середино-Будській громаді унаслідок мінометного обстрілу поранення та травми отримали чоловіки віком 41, 49 та 29 років.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці здійснювали обстеження території задля вилучення вибухонебезпечних предметів та документування пошкоджень внаслідок ударів.

За даними фактами слідчими поліції відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).