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На Вінничині викрили мережу дропів із мільйонними оборотами

Одного з п'яти підозрюваних взяли під варту. Інші перебувають за кордоном, найближчим часом їх оголосять в міжнародний розшук.

На Вінничині викрили мережу дропів із мільйонними оборотами
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

На Вінниччині викрито мережу з 300 дропів із оборотом понад 127 млн грн. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, впродовж 2024 – 2025 років п’ятеро жителів Вінниччини віком 22 – 25 років за символічну плату отримували повний доступ до банківських карток, рахунків або криптогаманців дропів. 

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Ці електронні платіжні інструменти за відсоток від суми надавалися злочинним групам для легалізації грошей від їхніх незаконних заробітків. А саме: від шахрайств на онлайн-продажах, фішингових ресурсів, дзвінків нібито від колекторської служби банків. 

Фігуранти змовилися з окремими працівниками банків, які допомагали їм обходити блокування або ж взагалі знімали обмеження з карток дропів. 

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Наразі встановлена сума збитків від оборудок становить близько 2 млн грн. Загальний обіг коштів на картах дроповодів перевищує 127 млн грн.

Правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків. Вилучили кілька десятків телефонів і сім-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн грн, 147 тис. доларів і 22 тис. євро готівки, автомобілі. 

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Одного з п’яти підозрюваних взяли під варту. Інші четверо перебувають за кордоном, вживаються заходи для оголошення їх у міжнародний розшук. 

За інкриміновані злочини передбачено до 8 років позбавлення волі.

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