На Вінничині викрили мережу дропів із мільйонними оборотами

Одного з п'яти підозрюваних взяли під варту. Інші перебувають за кордоном, найближчим часом їх оголосять в міжнародний розшук.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Вінниччині викрито мережу з 300 дропів із оборотом понад 127 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, впродовж 2024 – 2025 років п’ятеро жителів Вінниччини віком 22 – 25 років за символічну плату отримували повний доступ до банківських карток, рахунків або криптогаманців дропів.

Реклама

Ці електронні платіжні інструменти за відсоток від суми надавалися злочинним групам для легалізації грошей від їхніх незаконних заробітків. А саме: від шахрайств на онлайн-продажах, фішингових ресурсів, дзвінків нібито від колекторської служби банків.

Фігуранти змовилися з окремими працівниками банків, які допомагали їм обходити блокування або ж взагалі знімали обмеження з карток дропів.

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Наразі встановлена сума збитків від оборудок становить близько 2 млн грн. Загальний обіг коштів на картах дроповодів перевищує 127 млн грн.

Правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків. Вилучили кілька десятків телефонів і сім-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн грн, 147 тис. доларів і 22 тис. євро готівки, автомобілі.

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Одного з п’яти підозрюваних взяли під варту. Інші четверо перебувають за кордоном, вживаються заходи для оголошення їх у міжнародний розшук.

За інкриміновані злочини передбачено до 8 років позбавлення волі.