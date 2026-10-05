Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через загибель 59 цивільних українців внаслідок удару РФ по поминальному обіді судитимуть 7 осіб

Координати кафе та точний час поминального обіду російській стороні передали двоє братів – колишніх мешканців села Гроза на Харківщині. Також встановлено п’ятьох представників військового командування РФ, причетних до підготовки та завдання ракетного удару. 

Через загибель 59 цивільних українців внаслідок удару РФ по поминальному обіді судитимуть 7 осіб

Судитимуть сімох причетних до загибелі 59 цивільних українців унаслідок ракетного удару по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Того дня російська балістична ракета “Іскандер-М” влучила у кафе “Супутник”, де проходив поминальний обід після перепоховання українського військового. 

Реклама

Загинули 59 людей, серед них 8-річна дитина. Це майже шоста частина населення села. Ще п’ятеро людей дістали поранення.

За інформацією слідства, координати кафе та точний час поминального обіду російській стороні передали двоє братів – колишніх мешканців Грози. Під час окупації селища Шевченкове Куп’янського району вони добровільно співпрацювали з російськими військовими, а згодом виїхали до Росії.

Також встановлено п’ятьох представників військового командування РФ, причетних до підготовки та завдання ракетного удару. 

Обвинувальний акт щодо сімох причетних до воєнного злочину передано до суду. Судовий розгляд відбуватиметься за відсутності обвинувачених, оскільки вони перебувають у розшуку.

Під час досудового розслідування проведено огляд місця удару та 3D-сканування, досліджено уламки ракети, встановлено траєкторію її польоту й місце запуску. Загалом проведено понад 270 судових експертиз та комплекс інших слідчих і процесуальних дій. Зібрані докази дали змогу встановити обставини підготовки та завдання удару, а також осіб, причетних до його організації.

Начальник Центру управління розвідкою вогневого ураження противника перевірив та оцінив інформацію про перебування цивільних у кафе. Після його доповіді начальник Центру об’єднаного планування і координації вогневого ураження – заступник командувача з вогневого ураження – підготував і подав пропозицію щодо завдання ракетного удару.

Остаточне рішення про атаку ухвалив начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ.

Начальник ракетних військ і артилерії організував підготовку до удару, визначив засіб ураження та передав розпорядження виконавцям. Командир 119-ї ракетної бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ забезпечив виконання наказу. Його підлеглі здійснили пуск балістичної ракети по кафе.

П’ятьом представникам російської армії інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 438 КК України у редакції, чинній на момент вчинення злочину).

Двох цивільних обвинувачують у пособництві у вчиненні цього воєнного злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України), а також у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies