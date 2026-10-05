Координати кафе та точний час поминального обіду російській стороні передали двоє братів – колишніх мешканців села Гроза на Харківщині. Також встановлено п’ятьох представників військового командування РФ, причетних до підготовки та завдання ракетного удару.

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Судитимуть сімох причетних до загибелі 59 цивільних українців унаслідок ракетного удару по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Того дня російська балістична ракета “Іскандер-М” влучила у кафе “Супутник”, де проходив поминальний обід після перепоховання українського військового.

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Загинули 59 людей, серед них 8-річна дитина. Це майже шоста частина населення села. Ще п’ятеро людей дістали поранення.

За інформацією слідства, координати кафе та точний час поминального обіду російській стороні передали двоє братів – колишніх мешканців Грози. Під час окупації селища Шевченкове Куп’янського району вони добровільно співпрацювали з російськими військовими, а згодом виїхали до Росії.

Також встановлено п’ятьох представників військового командування РФ, причетних до підготовки та завдання ракетного удару.

Обвинувальний акт щодо сімох причетних до воєнного злочину передано до суду. Судовий розгляд відбуватиметься за відсутності обвинувачених, оскільки вони перебувають у розшуку.

Під час досудового розслідування проведено огляд місця удару та 3D-сканування, досліджено уламки ракети, встановлено траєкторію її польоту й місце запуску. Загалом проведено понад 270 судових експертиз та комплекс інших слідчих і процесуальних дій. Зібрані докази дали змогу встановити обставини підготовки та завдання удару, а також осіб, причетних до його організації.

Начальник Центру управління розвідкою вогневого ураження противника перевірив та оцінив інформацію про перебування цивільних у кафе. Після його доповіді начальник Центру об’єднаного планування і координації вогневого ураження – заступник командувача з вогневого ураження – підготував і подав пропозицію щодо завдання ракетного удару.

Остаточне рішення про атаку ухвалив начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ.

Начальник ракетних військ і артилерії організував підготовку до удару, визначив засіб ураження та передав розпорядження виконавцям. Командир 119-ї ракетної бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ забезпечив виконання наказу. Його підлеглі здійснили пуск балістичної ракети по кафе.

П’ятьом представникам російської армії інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 438 КК України у редакції, чинній на момент вчинення злочину).

Двох цивільних обвинувачують у пособництві у вчиненні цього воєнного злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України), а також у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).