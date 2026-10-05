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Розвідка розкрила дані нової модифікації «Гераней»

Росіяни оснастили ці дрони обладнанням, здатним уражати мостові конструкції та опори електропередач. 

Розвідка розкрила дані нової модифікації «Гераней»
Нова модифікація "гераней"
Фото: Головне управління розвідки

Головне управління розвідки (ГУР) опублікувало дані про нову модифікацію ворожих дронів «Герань-4». За даними розвідки, нові версії реактивних БпЛА ворог почав застосовувати восени цього року.

Оновлена «Герань-4», зокрема, містить новий блок «МОХ», основою якого є високоточний магнітоіндуктивний сенсор (магнітометр) PNI5GA виробництва PNI Sensor (США). «МОХ» працює разом із інерціальним навігаційним модулем SADRA та зменшує дрейф його гіроскопів, підвищуючи точність автономної навігації БпЛА.

Окрім того, до супутникової та інерціальної навігації противник додав ще одну автономну навігаційну систему «Сусанін». Це оптико-електронна кореляційна система, яка порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам’ять комп’ютера, для забезпечення відповідності маршруту БпЛА від точки пуску до точки прицілювання. Аналогічна система також використовується на нових БпЛА «Герань-5» версії К5.

Для ефективного ураження (перерізання кумулятивним струменем) мостових конструкцій та опор повітряних ЛЕП противник почав застосовувати нову бойову частину КРСН – кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження. 

На заміну китайському турбореактивному двигуну Telefly прийшов локалізований в Алабузі аналог російського виробництва.

Решта електронних блоків та компонентів залишилася без змін і ідентичною попереднім «Гераням».

  • Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions інформацію про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують у виробництві російських безпілотників "Герань" різних модифікацій.
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