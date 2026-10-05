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Вчора у Сумській області через обстріли загинув чоловік. Поранені понад 25 мешканців області, зокрема однорічна дитина.

Про це повідомили у обласній поліції та написали в пресслужбі ОВА.

За даними обладміністрації, у Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА загинув 52-річний чоловік, поранення та травми отримав 29-річний чоловік. Внаслідок влучань ворожих авіабомб поранення та травми отримала 21 людина: 1-річна дитина, чоловіки віком 77, 76, 79, 29, 61, 37, 35, 67, 59 років, жінки віком 98, 46, 74, 64, 80, 35, 38, 36, 57, 25, 74 роки.

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У Свеській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника травмовано 59-річну жінку та 62-річного чоловіка.

У Великописарівській громаді внаслідок вибуху дрона травмовано 70-річного чоловіка.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в автомобіль поранена 57-річна жінка.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в будинок травмовано 58-річного чоловіка.

До медичного закладу звернулися 70-річна жінка та 74-річний чоловік, яких було травмовано 3 жовтня внаслідок влучання ворожого дрона в цій же громаді.

Протягом доби, з ранку 4 жовтня до ранку 5 жовтня 2026 року, російські війська здійснили 45 обстрілів по 21 населеному пункту в 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти 14 громад. Ворог застосовував артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

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Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки

У Свеській громаді знищено приватні житлові будинки, пошкоджено приміщення магазину, приватні домоволодіння, автомобіль, а у Середино-Будській громаді зруйновано житлові будинки, господарче приміщення.

В Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, багатоквартирний житловий будинок, і в Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, автомобілі.

У Бездрицькій громаді пошкоджено приватні домоволодіння, а в Краснопільській громаді - об’єкт цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, транспортний засіб, також автомобілі пошкоджені у Глухівській громаді, а у Кролевецькій - нежитлове приміщення.

В Путивльській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду.