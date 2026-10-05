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Двоє мешканців Запорізької області загинули унаслідок російських атак

Від обстрілів ворога постраждали 52 населені пункти. 

Двоє мешканців Запорізької області загинули унаслідок російських атак
Наслідки атаки на Запорізьку область
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби дві людини загинули, іще двоє поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом вчора окупанти завдали 891 удар по 52 населених пунктах.

Як йдеться у повідомленні співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, війська РФ здійснили 25 авіаударів по Кушугуму, Комишувасі, Малокатеринівці, Зарічному, Таврійському, Сергіївці, Новояковлівці, Жовтенькому, Одарівці, Приморському, Лук’янівському, Оріхову, Новоселівці, Микільському, Червоному Яру, Єгорівці, Широкому, Васинівці та Ясній Поляні.

719 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Новояковлівку, Магдалинівку, Річне, Григорівку, Новостепнянське, Новооленівку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Копані, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате, Цвіткове та Криничне.

Зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Новоандріївці та Верхній Терсі.

145 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Староукраїнці та Новому Запоріжжю.

Надійшло 40 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

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