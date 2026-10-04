Хмара обговорив із Мерцем посилення української ППО

Міністр оборони Євгеній Хмара провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і розповів йому про те, що відбувається на полі бою, плани Росії щодо мобілізації, виклики, з якими сьогодні стикається Україна. Зокрема, йшлося про реактивні дрони та балістику.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Співрозмовники говорили про потреби фронту і те, які рішення важливо масштабувати. Окремо зосередились на посиленні української ППО та мобілізації зусиль партнерів у цьому питанні. Хмара передав Мерцу перелік необхідного Силам оборони озброєння - боєприпаси до F-16 та ракети до IRIS-T і Patriot.

Хмара подякував канцлеру Німеччини за послідовну та сталу підтримку України. Лише у 2026 році обсяг допомоги становить 11,5 млрд євро, що складає близько третини від всієї військової допомоги цьогоріч та є найбільшим внеском в оборону України серед всіх країн-партнерів.

Також Хмара взяв участь в Українсько-Німецькому бізнес форумі, де йшлося про те, як перейти від окремих проєктів до спільної українсько-німецької програми масштабування і далі – до системного спільного виробництва.

За підсумками форуму іністр оборони підписав 5 документів із німецькими оборонними компаніями. Їх реалізація дозволить Україні закупити ракети, високоточні боєприпаси, радари та інше озброєння.