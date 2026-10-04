Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ГоловнаСуспільствоЖиття

Хмара обговорив із Мерцем посилення української ППО

Зокрема, йшлося про реактивні дрони та балістику.

Хмара обговорив із Мерцем посилення української ППО
Фрідріх Мерц і Євгеній Хмара
Фото: Міноборони

Міністр оборони Євгеній Хмара провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і розповів йому про те, що відбувається на полі бою, плани Росії щодо мобілізації, виклики, з якими сьогодні стикається Україна. Зокрема, йшлося про реактивні дрони та балістику.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Співрозмовники говорили про потреби фронту і те, які рішення важливо масштабувати. Окремо зосередились на посиленні української ППО та мобілізації зусиль партнерів у цьому питанні. Хмара передав Мерцу перелік необхідного Силам оборони озброєння - боєприпаси до F-16 та ракети до IRIS-T і Patriot.

Хмара подякував канцлеру Німеччини за послідовну та сталу підтримку України. Лише у 2026 році обсяг допомоги становить 11,5 млрд євро, що складає близько третини від всієї військової допомоги цьогоріч та є найбільшим внеском в оборону України серед всіх країн-партнерів.

Також Хмара взяв участь в Українсько-Німецькому бізнес форумі, де йшлося про те, як перейти від окремих проєктів до спільної українсько-німецької програми масштабування і далі – до системного спільного виробництва.

За підсумками форуму іністр оборони підписав 5 документів із німецькими оборонними компаніями. Їх реалізація дозволить Україні закупити ракети, високоточні боєприпаси, радари та інше озброєння.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies