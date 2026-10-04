Зеленський розповів про запаси балістичних ракет в Росії

Росія зберігає у резервах близько 700 балістичних ракет та кілька тисяч інших. Щомісяця росіяни виготовляють понад сотню нових боєприпасів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, передає кореспондент LB.ua.

За даними української розвідки, російський оборонно-промисловий комплекс щомісяця випускає близько 130-140 балістичних ракет.

Президент зазначив, що Україна разом із партнерами працює над обмеженням цих спроможностей ворога.

"З цим треба боротися, і ми боремось. Це місця їх виробництва, це наші санкції, як то кажуть, долучені до санкцій Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, просимо і тиснемо на Європейський Союз і на інші країни, які мають суб'єктність і вплив на ланцюжки постачання деяких компонентів для цих ракет, щоб зменшити їх виробництво", - заявив Зеленський.