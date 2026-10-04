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СБУ уразила два російські винищувачі Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі в Адигеї

Уражено також склад боєприпасів на території аеродрому "Ханська".

СБУ уразила два російські винищувачі Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі в Адигеї
Фото: СБУ/Telegram

В ніч на 4 жовтня СБУ уразила два російські винищувачі Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі "Ханська" в Республіці Адигея РФ.

Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України в Telegram.

Відстань до цілі — близько 500 км.

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Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили також склад боєприпасів на території аеродрому.

Су-35 - багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Експортна вартість — близько $100 млн.

Су-34  - винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації. Експортна вартість — близько $50 млн.

Обидва літаки є носіями керованих авіаційних бомб, які росіяни запускають по Україні.

  • Сили оборони уразили "Бук-М3", місце запуску БпЛА та інші військові об'єкти РФ. Уражено станцію РЕБ, телекомунікаційні вузли та ремонтні підрозділи російських окупантів.
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