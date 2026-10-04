Удар по Академії наук був умисним.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Фрідріх Мерц на фоні пошкодженої будівлі НАН у Києві

Президент України Володимир Зеленський разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом відвідали місце влучання російського дрона по Національній академії наук України в Києві, повідомив президент у соцмережах.

Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще семеро були поранені.

"Удар був спрямований саме на академію. Точно знаємо, що це був умисний удар, є відповідні відео. Російські терористи просто хотіли вдарити по Академії наук і зруйнувати її. Абсолютно жахлива атака", – заявив президент.

Зеленський також подякував Мерцу за те, що канцлер прибув на місце атаки попри повітряну тривогу.

"Це потрібний і хоробрий сигнал від канцлера особисто та всієї Німеччини. Дякую, Фрідріху", – сказав президент.