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Зеленський показав Мерцу наслідки російського удару по Академії наук у Києві

Удар по Академії наук був умисним.

Зеленський показав Мерцу наслідки російського удару по Академії наук у Києві
Фрідріх Мерц на фоні пошкодженої будівлі НАН у Києві
Фото: стопкадр з відео

Президент України Володимир Зеленський разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом відвідали місце влучання російського дрона по Національній академії наук України в Києві, повідомив президент у соцмережах.

Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще семеро були поранені.

"Удар був спрямований саме на академію. Точно знаємо, що це був умисний удар, є відповідні відео. Російські терористи просто хотіли вдарити по Академії наук і зруйнувати її. Абсолютно жахлива атака", – заявив президент.

Зеленський також подякував Мерцу за те, що канцлер прибув на місце атаки попри повітряну тривогу.

"Це потрібний і хоробрий сигнал від канцлера особисто та всієї Німеччини. Дякую, Фрідріху", – сказав президент.

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