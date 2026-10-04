Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні через атаки РФ постраждали троє людей

Двоє чоловіків зазнали осколкових поранень через удари російських дронів, ще одна – медсестра з Білозерки.

У Херсоні через атаки РФ постраждали троє людей
Фото: Марина Савченко

У Херсоні внаслідок російських атак 4 жовтня постраждали двоє чоловіків. Ще одна жінка напередодні зазнала поранень під час обстрілу медзакладу в Білозерці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Орієнтовно о 08:00 російські військові атакували з безпілотника Центральний район Херсона. Внаслідок удару постраждав 67-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та осколкові поранення руки. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Близько 10:00 російські військові атакували з дрона Корабельний район Херсона. До лікарні доставили 65-річного чоловіка. Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму та осколкові поранення ніг. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Також меддопомога знадобилася 51-річній медсестрі одного з медзакладів Білозерки, яка постраждала напередодні через російський обстріл. Жінка дістала мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies