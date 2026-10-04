У Херсоні через атаки РФ постраждали троє людей

Двоє чоловіків зазнали осколкових поранень через удари російських дронів, ще одна – медсестра з Білозерки.

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У Херсоні внаслідок російських атак 4 жовтня постраждали двоє чоловіків. Ще одна жінка напередодні зазнала поранень під час обстрілу медзакладу в Білозерці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Орієнтовно о 08:00 російські військові атакували з безпілотника Центральний район Херсона. Внаслідок удару постраждав 67-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та осколкові поранення руки. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Близько 10:00 російські військові атакували з дрона Корабельний район Херсона. До лікарні доставили 65-річного чоловіка. Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму та осколкові поранення ніг. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Також меддопомога знадобилася 51-річній медсестрі одного з медзакладів Білозерки, яка постраждала напередодні через російський обстріл. Жінка дістала мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Вона лікуватиметься амбулаторно.