У Херсоні через атаки РФ постраждали троє людей

У Херсоні внаслідок російських атак 4 жовтня постраждали двоє чоловіків. Ще одна жінка напередодні зазнала поранень під час обстрілу медзакладу в Білозерці.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Орієнтовно о 08:00 російські військові атакували з безпілотника Центральний район Херсона. Внаслідок удару постраждав 67-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та осколкові поранення руки. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.
Близько 10:00 російські військові атакували з дрона Корабельний район Херсона. До лікарні доставили 65-річного чоловіка. Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму та осколкові поранення ніг. Нині він перебуває під наглядом лікарів.
Також меддопомога знадобилася 51-річній медсестрі одного з медзакладів Білозерки, яка постраждала напередодні через російський обстріл. Жінка дістала мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Вона лікуватиметься амбулаторно.
- Російські військові минулої доби атакували Херсонщину авіацією, дронами та артилерією. Внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення.