Президент Зеленський привітав працівників освіти з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників освіти з професійним святом.
Про це він написав у своїх соцмережах.
Зеленський подякував учителям, вихователям, викладачам та всім працівникам освіти за їхню працю й турботу, а також за щоденну підтримку дітей.
"П’ятий рік повномасштабної війни. Постійні повітряні тривоги, навчання в укриттях, онлайн-уроки. І зараз, коли Росія знову посилює терор та б’є по школах і університетах, ви продовжуєте робити свою роботу", – написав президент.
Він зазначив, що освітяни залишаються опорою для дітей, продовжують навчати та підтримувати їх, роблячи внесок у майбутнє України.
"З Днем працівників освіти! Дякую кожному й кожній за все, що ви робите", – додав Зеленський.