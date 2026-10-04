Президент Зеленський привітав працівників освіти з професійним святом

Президент подякував освітянам за роботу та підтримку дітей під час повномасштабної війни.

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Президент України Володимир Зеленський привітав працівників освіти з професійним святом.

Про це він написав у своїх соцмережах.

Зеленський подякував учителям, вихователям, викладачам та всім працівникам освіти за їхню працю й турботу, а також за щоденну підтримку дітей.

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"П’ятий рік повномасштабної війни. Постійні повітряні тривоги, навчання в укриттях, онлайн-уроки. І зараз, коли Росія знову посилює терор та б’є по школах і університетах, ви продовжуєте робити свою роботу", – написав президент.

Він зазначив, що освітяни залишаються опорою для дітей, продовжують навчати та підтримувати їх, роблячи внесок у майбутнє України.

"З Днем працівників освіти! Дякую кожному й кожній за все, що ви робите", – додав Зеленський.