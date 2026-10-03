"Ми змарнуємо час": Зеленський закликав США не гратися з компромісами Путіна

Президент України вважає, що Росія зробить все, аби затягнути переговори США з Іраном.

Президент Володимир Зеленський заявив, що США справді прагнуть завершити війну Росії проти України, однак спроби домовлятися з Кремлем через компроміси можуть лише затягнути процес.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Reuters, яке цитує у своїх соцмережах.

Зеленський пояснив, що Володимир Путін щоразу висуватиме нові вимоги, якщо бачитиме готовність Вашингтона погоджуватися на окремі умови. За його словами, зміна урядів, європейських лідерів чи політики США для Кремля ставатиме приводом пропонувати нові умови.

Окремо Зеленський згадав переговори США з Іраном. Він заявив, що Росія може спробувати вплинути на Тегеран, щоб зробити ці переговори неможливими.

На його думку, Москва діятиме аналогічно й у питанні війни проти України, якщо побачить, що президенту Дональду Трампу потрібен зовнішньополітичний результат напередодні проміжних виборів.

"І в цьому й полягає проблема: Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в сто разів сильніша за Росію. Безумовно. Їм просто треба про це не забувати", – додав Зеленський.