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Швеція змінює концепцію реагування ВПС: у разі нападу Росії винищувачі завдаватимуть ударів по її тилу

Країна також планує посилити ППО і розвідувальні можливості за допомогою супутників і безпілотників.

Швеція змінює концепцію реагування ВПС: у разі нападу Росії винищувачі завдаватимуть ударів по її тилу
винищувач Gripen

Збройні сили Швеції ухвалили нову концепцію ведення бойових дій своїми військово-повітряними силами. 

Вона передбачає завдання авіаударів по тилу противника у разі його нападу на країну, передає ERR.

Керівник Центру повітряних операцій ВПС Швеції полковник Карл Бергквіст заявив, що у разі агресії з боку Росії Швеція більше не обмежуватиметься лише обороною. Країна перейде до наступальних дій і завдаватиме ударів углиб російської території.

Центральним елементом нової концепції стали багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen, які оснащують крилатими ракетами Taurus KEPD. Ці ракети мають дальність до 500 км і призначені для знищення добре захищених наземних цілей. Шведська армія також може отримати на озброєння ракети з дальністю до 2000 км. Журналісти нагадують, що відстань від Стокгольма до Москви становить близько 1200 км.

Крім того, нова стратегія передбачає роззосередження бойової авіації та використання автомобільних доріг для зльоту й посадки літаків. Швеція також планує посилити свою протиповітряну оборону і розвідувальні можливості за допомогою супутників і безпілотників.

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