Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту п-нітротолуолу з ЄС

Пекін заявляє, що ціна імпортованої з Євросоюзу продукції за 2022–2025 роки впала майже на 60%.

Уряд Китаю розпочав антидемпінгове розслідування щодо п-нітротолуолу, який імпортують із Євросоюзу. Йдеться про органічну хімічну сполуку, яку використовують у виробництві барвників, спецхімії та на перших етапах синтезу вибухових речовин.

Про це повідомляє Міністерство торгівлі КНР.

У відомстві заявили, що розслідування розпочали після звернення представників китайської промисловості. За попередніми даними заявників, у 2022–2025 роках обсяги імпорту п-нітротолуолу з ЄС залишалися високими, тоді як його ціна сукупно знизилася майже на 60%.

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У Мінторгівлі КНР стверджують, що демпінг імпортованої з ЄС продукції завдав шкоди китайським підприємствам відповідного сектору. У відомстві зазначили, що звернення відповідає умовам для початку антидемпінгового розслідування відповідно до законодавства КНР та правил Світової організації торгівлі.

"Китай проведе розслідування відповідно до законів, захистить права всіх зацікавлених сторін та винесе об’єктивне і справедливе рішення", – заявили в китайському Мінторгівлі.

У відомстві також заявили, що з 2025 року Євросоюз ініціював 28 розслідувань проти Китаю щодо торговельних заходів. Близько половини з них, за твердженням Пекіна, стосуються хімічної продукції.

Водночас у Мінторгівлі КНР заявили, що Китай "послідовно дотримується розсудливої та стриманої позиції" щодо застосування торговельних заходів захисту.

Розслідування розпочалося на тлі посилення торговельної напруженості між Китаєм та Євросоюзом. Сторони дедалі частіше застосовують антидемпінгові та інші торговельні заходи щодо продукції одна одної.

П-нітротолуол, або 4-нітротолуол, є органічною сполукою класу ароматичних нітросполук. Його використовують для виробництва барвників, органічного синтезу та спецхімії, зокрема на перших етапах синтезу вибухових речовин, у тому числі тротилу.