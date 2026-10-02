Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ГоловнаСвіт

Прем’єр Албанії розкритикував ЄС за підхід до вступу України

Еді Рама назвав обіцянки Брюсселя Києву брехнею.

Прем’єр Албанії розкритикував ЄС за підхід до вступу України
Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама
Фото: скриншот відео

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама розкритикував підхід Євросоюзу до переговорів про вступ України. 

Глава албанського уряду нагадав про тривалий шлях країн Західних Балкан до блоку та зауважив, що свого часу Східній Німеччині у 1989 році не ставили умов виконувати всі 33 переговорні розділи, пише «Європейська правда» з посиланням на Welt.

За словами Рами, обіцянки ЄС щодо прийняття України за стандартною процедурою з дотриманням усіх критеріїв є неправдою, адже через звичайний процес зробити це неможливо.

Прем’єр наголосив, що реалістичним рішенням для Брюсселя було б залучити Україну до переговорів уже зараз і надати їй повноправне членство на основі заслуг.

  • У ЄС так не вважають. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що до кінця цього року ЄС може відкрити більше кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС, і процес ґрунтуватиметься на заслугах нашої держави без привілеїв. 
  • Зараз Європа демонструє найбільший прогрес у питанні розширення за останні 25 років, а лідерами серед кандидатів є Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна, наголосила Кос.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies