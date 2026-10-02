Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама розкритикував підхід Євросоюзу до переговорів про вступ України.

Глава албанського уряду нагадав про тривалий шлях країн Західних Балкан до блоку та зауважив, що свого часу Східній Німеччині у 1989 році не ставили умов виконувати всі 33 переговорні розділи, пише «Європейська правда» з посиланням на Welt.

За словами Рами, обіцянки ЄС щодо прийняття України за стандартною процедурою з дотриманням усіх критеріїв є неправдою, адже через звичайний процес зробити це неможливо.

Прем’єр наголосив, що реалістичним рішенням для Брюсселя було б залучити Україну до переговорів уже зараз і надати їй повноправне членство на основі заслуг.