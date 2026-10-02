В Казахстані затримали українку за запитом РФ: в МЗС України відреагували

Зазначається, що жінка приїхала до Астани, щоб забрати онука, якого мати вивезла до Росії ще в 2021 році.

У столиці Казахстану 1 жовтня за запитом РФ затримали громадянку України Любов Рожанську. Існує ймовірність, що її депортують в Росію.

Про це пише Українська правда, посилаючись на DW.

Зазначається, що в Астані затримали жінку, яка приїхала забрати до України свого онука. Її адвокати стверджують, що хлопчика мали привезти туди з Росії, куди його ще в 2021 році вивезла мати хлопчика.

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У березні 2022 року мама дитини подала заяву про відмову від українського громадянства для себе та сина, а згодом отримала для обох російське громадянство.

У результаті судових розглядів за позовом батька дитини Верховний Суд України в березні 2025 року визначив місцем проживання хлопчика Одесу. У липні 2026 року новий чоловік матері хлопчика і його батько запропонували бабусі передати їй дитину.

Проте у Росії ще з 2023 року проти неї порушили кримінальну справу за звинуваченням у замаху на викрадення дитини.

Наприкінці серпня суд у Калінінграді видав постанову про обрання Рожанській запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і подав запит про її екстрадицію.

В МЗС України повідомили журналістам, що знають про цю ситуацію.

"Посольство України в Казахстані негайно звернулося до казахстанської сторони з проханням не задовольняти запит Росії на екстрадицію", - повідомили в МЗС.

Там додали, що українські консули запросили дозвіл на відвідання громадянки, яка наразі утримується в СІЗО, та отримали попередню згоду.

"Розраховуємо на справедливий розгляд казахстанською стороною обставин ситуації та працюємо над захистом законних прав та інтересів затриманої громадянки України. МЗС, Департамент консульської служби та Посольство України в Казахстані тримають ситуацію на особливому контролі", - зазначили в українському МЗС.