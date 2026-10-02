NYT: Росія та Білорусь допомагають переправляти мігрантів до країн ЄС через латвійський кордон

У Латвії вважають, що Москва та Мінськ використовують мігрантів для дестабілізації країни напередодні парламентських виборів.

Російські та білоруські спецслужби допомагають переправляти мігрантів із Близького Сходу та Африки до Латвії та інших країн НАТО і ЄС. У Латвії вважають, що таким чином Росія та Білорусь намагаються розхитати ситуацію напередодні голосування за новий Сейм 3 жовтня.

Про це пише The New York Times.

За словами латвійських посадовців, злочинні угруповання заманюють людей до Росії та Білорусі комерційними рейсами. Потім, за сприяння влади цих країн, мігрантів відправляють до кордону.

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Іноді Москва та Мінськ, за словами посадовців, навіть пропонували мігрантам чартерні рейси, а згодом забезпечували транспорт до лісистих ділянок кордону з Латвією, Литвою, Польщею та іншими країнами. Частина мігрантів їхала через Росію, що, за словами міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже, підтвердили геолокаційні дані з їхніх телефонів.

Лише цього року на латвійському кордоні розвернули понад 11 тисяч людей.

"Вони дестабілізують ситуацію, щоб провести до парламенту політиків, лояльніших до Росії", – заявив начальник Державної прикордонної охорони Латвії генерал Гунтіс Пуятс.

За словами латвійських посадовців, ця схема вписується в ширшу стратегію Кремля в Європі – використовувати поліцію, армію та спецслужби, не переходячи до відкритої війни та зберігаючи можливість заперечувати свою причетність.

Станом на травень Латвія надала Україні допомогу приблизно на 1,3 млрд доларів, що становить майже 1% ВВП країни.

"Це частина воєнної індустрії. Вони здійснюють субконвенційну атаку, і це включає не лише диверсії чи спонсоровані державою теракти, а й постійні ворожі інформаційні атаки, постійні кібератаки, все це", – сказала Браже.

Відтоді як Росія вторглася в Україну, кількість мігрантів на латвійському кордоні зростала. У 2021 році назад розвернули майже 4400 людей, а до 2025 року ця цифра збільшилася майже втричі. Скільки людей все ж змогли перетнути кордон, невідомо.

Мігранти прорізають паркан, а останнім часом риють під ним тунелі. Нещодавно прикордонники знайшли два таких підкопи завдовжки близько 40 і 20 метрів. Схожі тунелі виявляли й на кордоні Литви з Білоруссю.

Уздовж усього кордону з Білоруссю, протяжністю понад 170 км, стоїть сталевий паркан із колючим дротом. Його обладнали відеокамерами, датчиками руху та програмами штучного інтелекту, які відрізняють людей від тварин.

За даними латвійської сторони, контрабандисти працюють на злочинні угруповання, які співпрацюють із білоруським КДБ. Мігранти з Еритреї, Афганістану, Ірану, Сомалі та Куби прагнуть далі на захід, зокрема до Німеччини.

Пуятс заявив, що справжній контроль над ситуацією, за його словами, перебуває в Росії, чиї військові діють із території Білорусі. "Росіяни люблять використовувати чужі руки у своїх цілях", – сказав він.

У липні латвійські військові застосували сльозогінний газ і зробили попереджувальний постріл, щоб зупинити групу мігрантів, які намагалися потрапити до країни з Білорусі.