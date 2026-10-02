FT: В Угорщині можуть відкрити першу кримінальну справу проти Орбана через затримання інкасаторів Ощадбанку

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан міг особисто наказати затримати авто "Ощадбанку, яке перевозило готівку та золото з Відня до Києва. Розслідування цієї справи може стати першим кримінальним провадженням, у межах якого Орбану офіційно висунуть обвинувачення.

Про це пише Financial Times.

5 березня в Угорщині місцеві правоохоронці затримали сімох українських інкасаторів, що двома автівками Ощадбанку перевозили 40 млн доларів і близько 35 млн євро та золото в злитках за домовленістю з австрійським Райффайзен-Банком.

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Тодішня команда Орбана використала цю історію у виборчій кампанії, заявляючи, що Київ нібито таємно передає гроші угорській опозиції.

Згодом українців звільнили, вантаж повернули Україні, а розслідування щодо них закрили через відсутність доказів.

Колишній прокурор Пал Фюрхт, який керував справою, заявив, що Орбан особисто доручив спецслужбам затримати українських перевізників. За його словами, після доповіді керівництву про результати розслідування його розкритикували, а проти нього самого розпочали внутрішню перевірку. Генеральна прокуратура Угорщини заперечила спроби змусити Фюрхта замовкнути.

Як пише FT, слова експрокурора підтверджує звіт прокуратури за червень. У ньому керівник угорського Центру боротьби з тероризмом Янош Хайду заявив, що затримання відбулося за рішенням особи, яку не можна було залучити до справи. У звіті це трактували як натяк на Орбана.

Хайду усунули з посади. Нині він відповідає за безпеку партії "Фідес" і фігурує у справі щодо незаконного затримання та жорстокого поводження з українськими працівниками. Він заперечує провину.

Орбан не відповів на запит FT про коментар, а представник "Фідес" заявив, що колишній прем’єр не наказував затримувати конвой.

Розслідування є частиною ширшої кампанії уряду прем’єр-міністра Петера Мадяра, спрямованої на перевірку можливих зловживань за часів правління Орбана.

Викрадення коштів

5 березня угорські правоохоронці затримали українських інкасаторів, які двома автівками Ощадбанку перевозили кошти (40 млн доларів і близько 35 млн євро) та золото в злитках за домовленістю з австрійським Райффайзен-Банком. Оскільки цивільна авіація в Україні зараз не літає через війну, то доставка валюти з іноземних банків можлива лише наземних шляхом.

Зв'язку з інкасаторами не було – угорці утримували їх кілька днів і, як згодом з'ясувалося, застосовували до них силу.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійрято сказав, що вони з'ясовуватимуть, чи це не кошти "української мафії". При цьому навіть австрійський банк пояснював їм походження коштів.

Угорщина легалізувала викрадення коштів, ухваливши відповідний закон і указ прем'єра.