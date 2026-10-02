До набрання вироком законної сили, жінка й надалі утримуватиметься під вартою без можливості внесення застави.

У Закарпатській області до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна засудили жінку, яка передавала угорським спецслужбам дані про військові об’єкти та оборону регіону.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Суд визнав винною у державній зраді 36-річну мешканку села Геча Берегівського району, яка передавала представнику угорської спецслужби інформацію про військові об’єкти та оборонні можливості Закарпаття. Її та ще одного агента затримали у травні 2025 року.Встановили, що їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини.

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Розслідування і суд встановили, що із представником спецслужби Угорщини жінка познайомилася ще до початку повномасштабного вторгнення. Згодом він залучив її до співпраці та передав мобільний телефон із встановленими застосунками для зв’язку.

Спочатку завдання стосувалися збору інформації про військові об’єкти на Закарпатті. Зокрема жінка мала повідомляти про пересування та появу військової техніки, літаків і гелікоптерів у регіоні.

Згодом її можливості для збору інформації стали значно ширшими. У лютому 2025 року жінка влаштувалася кухаркою до однієї з військових частин на Берегівщині. Отримавши доступ до внутрішньої інформації, вона почала передавати її своєму спільнику, який, у свою чергу, контактував із представником угорської спецслужби.

Йшлося, зокрема, про військовослужбовців, роботу військової частини, організацію харчування, оборонні системи та інші відомості. Жінка також фотографувала об’єкти та надсилала відповідні матеріали. За виконання поставлених завдань вона отримала щонайменше 1000 євро.

До набрання вироком законної сили, жінка й надалі утримуватиметься під вартою без можливості внесення застави.

Справа щодо 40-річного колишнього прикордонника з Берегівщини, який працював на цього ж куратора ще слухається в суді. З часу затримання він безальтернативно утримується під вартою. Колишній військовослужбовець обвинувачується у зборі та передачі представникам іноземної спецслужби інформації про ситуацію в регіоні, зокрема суспільні настрої населення, а також розміщення військових сил і рівень укомплектованості правоохоронних органів.