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Сибіга: є хороша динаміка в дипломатичних стосунках з Угорщиною

Нещодавно відбувся черговий раунд українсько-угорських консультацій.

Сибіга: є хороша динаміка в дипломатичних стосунках з Угорщиною
Прапори України, ЄС та Угорщини
Фото: телеграм Олексія Кулеби

Дипломатичні стосунки України та Угорщини демонструють позитивну динаміку. Очільники МЗС обох країн перебувають в постійному контакті.

Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Нещодавно відбувся черговий раунд українсько-угорських консультацій.

"Тому тут динаміка хороша, дипломатична. І сподіваємось, ми досягнемо результату, аби, вживу це слово, розблокувати наш подальший рух до Європейського Союзу", - зазначив Сибіга.

Щодо законодавчих ініціатив у контексті українсько-угорських відносин, Сибіга розповів про законопроєкт щодо національних меншин, який найближчим часом мають розглянути на спеціальній сесії Верховної Ради. Він стосуватиметься змін законодавства щодо освіти.

"Це буде стосуватися не лише угорської меншини, це  буде стосуватися всіх меншин, які мешкають в Україні", - додав міністр.

  • Угорщина та Україна врегулювали непорозуміння, які виникли навколо "Карпатської вісімки". Водночас Будапешт не виключає можливості приєднання до цього регіонального формату співпраці в майбутньому.
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