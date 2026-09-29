Комітет Ради рекомендував прийняти за основу новий проєкт Трудового кодексу

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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту прийняти за основу новий проєкт Трудового кодексу України

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що рекомендовано включити до порядку денного сесії та прийняти за основу в першому читанні урядовий проєкт Трудового кодексу України (№16010) з доопрацюванням до другого читання, а альтернативний законопроєкт (№16010-1) – відхилити.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 25 вересня, а 28 вересня очільниця комітету Галина Третьякова зареєструвала проєкт постанови про прийняття законопроєкту за основу з доопрацюванням комітетом до другого читання з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

Новий Трудовий кодекс має замінитиКодекс законів про працю (КЗпП) 1971 року.