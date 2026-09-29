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Комітет Ради рекомендував прийняти за основу новий проєкт Трудового кодексу

Альтернативний законопроєкт пропонують відхилити.

Комітет Ради рекомендував прийняти за основу новий проєкт Трудового кодексу
Ілюстративне фото
Фото: Анна Стешенко

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту прийняти за основу новий проєкт Трудового кодексу України

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що рекомендовано включити до порядку денного сесії та прийняти за основу в першому читанні урядовий проєкт Трудового кодексу України (№16010) з доопрацюванням до другого читання, а альтернативний законопроєкт (№16010-1) – відхилити.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 25 вересня, а 28 вересня очільниця комітету Галина Третьякова зареєструвала проєкт постанови про прийняття законопроєкту за основу з доопрацюванням комітетом до другого читання з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

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Новий Трудовий кодекс має замінитиКодекс законів про працю (КЗпП) 1971 року.

  • Проєкт Трудового кодексу був розроблений Міністерством економіки у межах соціального діалогу та серії консультацій з представниками сторін працівників і роботодавців, бізнес-асоціаціями, експертним середовищем та міжнародними партнерами. 
  • 7 січня 2026 року Уряд схвалив проєкт нового Трудового кодексу. Серед іншого, в ньому закріплюються сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, робота з нефіксованим робочим часом тощо. Крім того, щорічна оплачувана відпустка має зрости до усталених у Європейському Союзі 28 днів.
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