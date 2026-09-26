У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаПолітика

​Макрон не виключив повернення на пост президента Франції

Конституція Франції дозволяє президенту обіймати посаду два строки поспіль.

​Макрон не виключив повернення на пост президента Франції
Президент Франції Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості знову очолити країну після завершення нинішнього терміну. 

Про це він сказав в інтерв’ю американському журналу Variety.

Макрон зазначив, що Конституція Франції дозволяє президенту обіймати посаду два строки поспіль, тому у 2027 році він не зможе балотуватися втретє. Його нинішній термін завершується у травні наступного року, після чого французи оберуть нового президента.

Водночас журналісти запитали Макрона, чи може він повернутися до Єлисейського палацу після перерви, коли це буде дозволено законом.

"Я нічого не виключаю. Повернення – це досить незвичайне явище, але побачимо. Життя непередбачуване, іноді навіть більше, ніж фільми", – зауважив Макрон.

  • Емманюель Макрон уперше став президентом Франції у 2017 році, перемігши на виборах Марін Ле Пен. У 2022 році він був переобраний на другий термін, знову обійшовши Ле Пен у другому турі.
  • Відповідно до Конституції Франції, президент не може обіймати посаду понад два строки поспіль. Тому Макрон не має права балотуватися на третій поспіль термін у 2027 році. Водночас закон не забороняє йому знову претендувати на президентську посаду після перерви – зокрема, на виборах 2032 року.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies