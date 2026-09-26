​Макрон не виключив повернення на пост президента Франції

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості знову очолити країну після завершення нинішнього терміну.
Про це він сказав в інтерв’ю американському журналу Variety.
Макрон зазначив, що Конституція Франції дозволяє президенту обіймати посаду два строки поспіль, тому у 2027 році він не зможе балотуватися втретє. Його нинішній термін завершується у травні наступного року, після чого французи оберуть нового президента.
Водночас журналісти запитали Макрона, чи може він повернутися до Єлисейського палацу після перерви, коли це буде дозволено законом.
"Я нічого не виключаю. Повернення – це досить незвичайне явище, але побачимо. Життя непередбачуване, іноді навіть більше, ніж фільми", – зауважив Макрон.
- Емманюель Макрон уперше став президентом Франції у 2017 році, перемігши на виборах Марін Ле Пен. У 2022 році він був переобраний на другий термін, знову обійшовши Ле Пен у другому турі.
- Відповідно до Конституції Франції, президент не може обіймати посаду понад два строки поспіль. Тому Макрон не має права балотуватися на третій поспіль термін у 2027 році. Водночас закон не забороняє йому знову претендувати на президентську посаду після перерви – зокрема, на виборах 2032 року.