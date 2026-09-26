Це на 100 тисяч осіб більше, ніж зареєструвались у заході.

Папа Лев XIV у суботу, 26 вересня, провів просто неба месу на площі Згоди в Парижі. За оцінкою Ватикану, на богослужіння зібралися близько 700 тисяч людей – приблизно на 100 тисяч більше, ніж зареєструвалися для участі в заході.

Про це пише The Guardian.

Це другий день першого офіційного візиту понтифіка до Франції за 18 років. Перед месою Лев проїхав Єлисейськими полями на папамобілі, вітаючи людей, які вишикувалися вздовж проспекту. Папа кілька разів зупинявся, зокрема щоб благословити немовлят, яких передавали йому з натовпу.

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Для проведення заходу в центрі Парижа перекрили рух на ділянці завдовжки близько 2,2 км – від площі Згоди до Тріумфальної арки та далі. До забезпечення безпеки залучили близько 14,5 тисячі поліцейських, жандармів, військових і пожежників.

На месі були присутні близько 2400 священників і дияконів та приблизно 100 єпископів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG