Книга стане розширеним перевиданням антології «Україна. 24 поети для однієї країни», опублікованої у 2022 році. Їй будуть присвячені дві зустрічі на фестивалях у Франції за участі однієї з авторок – Любові Якимчук.

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У французькому видавництві «Editions Bruno Doucey» (Видавництво Брюно Дусе) вийде двомовна антологія української поезії «Ukraine – 26 poètes en résistance» («Україна – 26 поетів спротиву»). Про це йдеться на сайті видавництва.

Книга стане розширеним перевиданням антології «Україна. 24 поети для однієї країни» (Ukraine – 24 poètes pour un pays) 2022 року.

До нової версії увійшли твори поета і військовослужбовця Федора Рудого та поетки і військовослужбовиці Єлизавети Жарікової, а також 24 українських поетів та поеток – Юрія Андруховича, Наталки Білоцерківець, Тараса Шевченка, Олени Герасим’юк, Богдана-Олега Горобчука, Сергія Жадана, Бориса Херсонського, Людмили Херсонської, Павла Коробчука, Ліни Костенко, Олега Коцарева, Галини Крук, Леся Українки, Євгена Плужника, Михайля Семенка, Григорія Семенчука, Остапа Сливинського, Юлії Стахівської, Василя Стуса, Ірина Цілик, Любові Якимчук, Елли Євтушенко, Оксани Забужко та Юрія Завадського.

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Як зазначено в анотації, перше видання було задумано у 2022 році після вторгнення російських танків в Україну. Антологія має на меті об’єднати українських поетів, відданих опору.

«Як Федір Рудий та Ліза Жарікова – поети на передовій, представлені в цьому новому виданні, молоде покоління належить до покоління Гідності, народженого після розпаду СРСР, яке завжди знало незалежну Україну. Через них дух Майдану вдихає життя на ці сторінки: дух чоловіків і жінок, які хочуть вільно обирати майбутнє своєї країни», – йдеться в анотації.

Твори антології представлені українською та французькою мовами.

Упорядниками стали французький поет, письменник та співзасновник видавництва Брюно Дусе та перекладачка та поетка Елла Євтушенко.

Книга вийде в продаж 16 жовтня. На сайті видавництва вона коштуватиме 22 євро.

Крім цього, у Франції відбудуться присвячені перевиданню антології зустрічі з однією з авторок – Любовʼю Якимчук, повідомляє Український інститут.

2 жовтня о 15:45 в рамках 37-го Festival International de Géographie (Міжнародний географічний фестиваль) у Сен-Дьє-де-Вож відбудеться розмова «Entendre l’Ukraine» (Чути Україну) за участі Якимчук та Дусе.

4 жовтня о 16:00 на 14-му фестивалі «VO-VF, traduire le monde» (VO-VF. Перекладай світ) у Жиф-сюр-Іветт відбудеться дискусія, присвячена століттю української поезії, за участі Якимчук та філологині й викладачки Університету Сорбонни (Париж) Галини Драненко під модеруванням історикині й перекладачки Ірини Дмитришин.

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«З початком війни поезія в Україні стала важливим культурним явищем, простором для вираження перед нагальних викликів світу. Багато сучасних голосів звертаються до спадщини 20-го століття, зокрема до «Розстріляного Відродження», чия зухвалість продовжує живити письменство й сьогодні», – йдеться в описі події.

Окрім антології, захід також буде присвячено виданню у видавництві Брюно Дусе двомовної збірки віршів українського письменника-футуриста Михайля Семенка «En première ligne» («На першій линейці»). Вона вийшла друком у жовтні 2025 року.

editions-brunodoucey.com

Твори в книзі представлені в оригіналі та у французькому перекладі, над яким працювали Євтушенко та Дусе.

«У цього винахідливого та далекоглядного, часто провокаційного письменника поезія повністю охоплює сучасність. Але історія, що розгорталася в радянському світі, змінює траєкторію його життя. Зіткнувшись з війною, сталінським терором, а згодом – ГУЛАГом, він стає голосом покоління, принесеного в жертву, вісником обірваного Відродження», – йдеться в анотації.

На сайті видавництва збірка коштує 16 євро.

Обидві події організовані у партнерстві з Éditions Bruno Doucey за підтримки Éditions des femmes-Antoinette Fouque.

Про Editions Bruno Doucey:

французьке видавництво, засноване у 2010 році письменником Брюно Дусе та письменницею Мюріель Сак, що спеціалізується на виданні поезії;

має на меті посилювати голоси сучасних поетів та публікує авторів з різних країн світу, зокрема Канади та США;

у 2018 році каталог видавництва містив близько ста назв із середнім тиражем 1200 примірників, тоді як у Франції наклад у 700 примірників вважається успіхом для поезії.

Про Любов Якимчук:

українська письменниця, поетка та журналістка;

відома збіркою «Абрикоси Донбасу», яка ввійшла до в рейтинг «10 найкращих українських книг про АТО» за версією українського «Forbes» і була перекладена англійською, французькою, шведською, польською та естонською мовами;лавреатка низки премій, зокрема Словʼянської поетичної премії (2013);

у 2022-му році Якимчук виконала вірш «Молитва» зі збірки «Абрикоси Донбасу» на церемонії вручення премії «Греммі» під час виступу Джона Ледженда;

у 2025-му році взяла участь у Poetry International Rotterdam, де декламувала вірш «У мене до тебе криза».

Про Festival International de Géographie:

щорічний фестиваль, присвячений географії та організований Асоціацією розвитку Міжнародного фестивалю географії;

заснований у 1990 році;

має на меті використовувати географію як науковий інструмент для обговорення питань, гуманітарних наук, економіки та екології, а також для спостереження за еволюцією знань, культурних самовиражень та геополітики;

цьогоріч фестиваль триватиме з 2 до 4 жовтня.

Про «Festival VO-VF, traduire le monde»:

щорічний фестиваль, який має на меті відкривати світову літературу через голоси перекладачів та сприяти розширенню поглядів на французьку та інші мови й культури;

заснований книгарнею Liragif та організований асоціацією Vo-Vf;